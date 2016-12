Bestuurder aangehouden na zware crash in Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 07:55 uur | update: 08:34 uur

Foto: Caspar Huurdeman

EEMNES - Op de Noordersingel in Eemnes is een auto met hoge snelheid tegen een boom geknald. De bestuurder is aangehouden.



Het ongeluk gebeurde rond 1.20 uur 's nachts in een flauwe bocht ter hoogte van de Schilderskamp. In de Peugeot zaten zeker drie mensen, hoewel de politie de mogelijkheid openhoudt dat er meer inzittenden waren. De twee passagiers werden uit de auto geslingerd en raakten gewond. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht.



De chauffeur werd ook in een ambulance onderzocht en moest daarna een blaastest doen. Meteen daarop werd hij aangehouden. Een bevestiging dat de man inderdaad te veel gedronken had, wil de politie niet geven.



