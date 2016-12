Rijbewijsloze wegpiraat in Audi aangehouden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 08:19 uur | update: 08:20 uur

Foto: Lex van Lieshout ANP

IJSSELSTEIN - De politie in Woerden heeft vannacht de handen vol gehad aan een dronken automobilist. De man reed volgens de politie gevaarlijk en enorm hard.



Hij werd na een lange achtervolging vanuit IJsselstein aangehouden door het korps in Woerden. Bij de aanhouding bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. De auto, een Audi, is in beslag genomen.



