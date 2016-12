Overvaller vangt twee keer bot in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 08:31 uur | update: 14:39 uur

AMERSFOORT - Een man heeft in de vroege ochtend geprobeerd een supermarkt en een tankstation in Amersfoort te overvallen. De man probeerde het eerst bij een benzinestation aan de Bunschoterstraat, waarna hij een tweede poging deed bij een super aan de Zonnewijzer.



Volgens een getuige dreigde de overvaller met een wapen. Gewonden zijn er niet gevallen, maar zowel bij de supermarkt als bij het tankstation is het personeel wel erg geschrokken.



De politie deed na de poging tot overval via Burgernet een oproep om naar de verdachte uit te kijken. Niet veel later kon hij worden aangehouden.



