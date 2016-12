Ongeluk Oudewater eist leven vrouw (23)

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 10:03 uur | update: 14:41 uur

Foto: Woerden TV

OUDEWATER - Een van de slachtoffers van het zware auto-ongeluk in Oudewater gisteravond, is overleden. Het gaat om een 23-jarige vrouw uit Hekendorp.



Er is nog een zwaargewonde die er slecht aan toe is: een 19-jarige vrouw, eveneens uit Hekendorp. Een 21-jarige man uit Gouda raakte onderkoeld maar is wel aanspreekbaar.



De auto kwam rond 18.30 uur op de Ruige Weide in een sloot terecht. De brandweer haalde de drie inzittenden uit de auto, waarna begonnen werd met reanimatie van de twee vrouwen. Alle drie inzittenden werden overgebracht naar een ziekenhuis, waar de 23-jarige vrouw later overleed.



GETUIGEN

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Ook staat nog niet met zekerheid vast wie achter het stuur zat. In verband met het onderzoek komt de politie graag in contact met twee vrouwelijke inzittenden van een andere auto die geen telefoon bij zich hadden, en andere weggebruikers wenkten om de hulpdiensten te waarschuwen.



De politie is voor getuigen en tipgevers te bereiken op 0900 - 8844.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht