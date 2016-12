Stenen tegen de ruit bij burgemeester Röell

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 10:42 uur | update: 11:24 uur

BAARN - Bij het gemeentehuis in Baarn is geprobeerd stenen door de ruit van de kamer van de burgemeester te gooien. Dat heeft burgemeester Röell bevestigd.



Volgens Röell is het waarschijnlijk baldadigheid; hij ziet er geen aanval tegen hem persoonlijk in. Het is niet gelukt de stenen door de ruit te gooien, in het pand aan de Stationsweg zit gepantserd glas. Er zitten wel twee flinke sterren in de ruiten, ironisch genoeg precies op de plaats waar de gemeente Baarn zijn inwoners prettige feestdagen wenst.



