Lichaam in Lek van vermiste Niels Wienberg

UTRECHT/CULEMBORG - Het lichaam dat vrijdagochtend in de Lek is gevonden, is van de sinds 19 november vermiste Niels Wienberg. Dat zegt de politie. De familie van de 18-jarige jongen is op de hoogte gebracht.



Niels Wienberg verdween op de middag van 19 november vanaf het station van Culemborg. Later is hij nog gezien op Utrecht Centraal. Sindsdien zijn er diverse zoekacties georganiseerd, maar die leidden niet tot het terugvinden van de Culemborger.



Vrijdag kreeg de politie een melding dat er een levenloos lichaam in de Lek bij Culemborg lag. Het stoffelijk overschot is bij Forensische Opsporing in Elst onderzocht. Gebleken is dat het lichaam al langere tijd in het water heeft gelegen en dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Het politieonderzoek is hiermee afgerond.



