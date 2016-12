Korps Zeist lakt 1233 euro bij elkaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 13:37 uur | update: 13:37 uur

Foto: Politie Zeist

ZEIST - De politie Zeist heeft 1233 euro opgehaald met een actie voor het goede doel. Het korps sloot zich aan bij de nagellakactie van de ongeneeslijk zieke jongen Tijn voor Serious Request van 3FM, die in korte tijd grote landelijke navolging heeft gekregen.



Agenten van het korps in Zeist gaan het geld hoogspersoonlijk naar Breda brengen, waar de inzamelingsactie van 3FM dit jaar wordt gehouden, zeggen ze op Facebook. De opbrengst wordt verdeeld over twee goede doelen: de helft gaat naar Serious Request, dat dit jaar geld inzamelt voor kinderen in ontwikkelingslanden met een longontseking, en de andere helft naar de stichting van Tijn.



De 6-jarige Tijn meldde zich bij het Glazen Huis met de mededling dat hij 100 euro wilde ophalen voor Serious Request met het lakken van nagels. Zijn verhaal raakte een gevoelige snaar: inmiddels staat de teller op 2 miljoen euro.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht