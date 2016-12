Volop supermarkten open in Utrecht op Eerste Kerstdag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 14:40 uur | update: 15:40 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De supermarkten in de provincie beleven zoals ieder jaar een buitengewoon hectische dag aan de vooravond van kerstmis. Veel consumenten slaan op het laatste moment hun slag, en dat terwijl dat op sommige plaatsen niet eens nodig is: steeds meer supermarkten zijn gewoon open op Eerste Kerstdag.



In de stad Utrecht, inclusief Leidsche Rijn, zijn onder meer zeven filialen van Albert Heijn, vier van Jumbo, twee van Lidl en twee van Plus op Eerste Kerstdag geopend. Op De Uithof kan men zondag bij de Spar terecht voor de laatste inkopen.



In de rest van de provincie is boodschappen doen op 25 december wat minder ingeburgerd: de Jumbo in IJsselstein gaat open; Albert Heijn opent alleen de To Go-filialen in Amersfoort en bij station Driebergen-Zeist.



Op Tweede Kerstdag wijken de openingstijden niet of nauwelijks af van die op een normale zondag.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht