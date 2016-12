Amersfoort trapt Hooglanderveners op dorspziel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 14:51 uur | update: 15:47 uur

Het dorpsfest in Hooglanderveen Foto: RTV Utrecht

HOOGLANDERVEEN - Inwoners van het dorp Hooglanderveen zijn not amused over een brief die ze kregen van de gemeente Amersfoort. Ze vallen niet zozeer over de inhoud, maar over de aanhef. De brief is namelijk gericht "aan de bewoners van Vathorst".



Deze betiteling ligt vooral bij oudere bewoners van Hooglanderveen gevoelig. Vathorst is een vinexwijk die bij Amersfoort hoort en tegen het dorp aanligt. Het op deze manier oprukken van de stad zette destijds veel kwaad bloed in Hooglanderveen.



Dorpsbewoners hebben massaal de brief teruggestuurd naar de gemeente, met daarop de tekst: "verkeerd bezorgd".



Ab Dekker van de Hooglanderveen Belangenvereniging heeft geen goed woord over voor de fout, maar ziet die wel in een breder perspectief: "Als je ziet wat voor problemen de gemeente heeft met automatisering en databeheer, dan is dit nog het minste."







