Politie Woerden tevreden over Whatsapp-test

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 15:30 uur | update: 15:33 uur

Foto: ANP / EPA

WOERDEN - In aanloop naar de jaarwisseling heeft de politie in Woerden vrijdagavond oefeningen gehouden met Whatsapp-groepen. Het korps wil die groepen met Oud & Nieuw actief gaan inzetten bij het melden van problemen.



Bij de proef werden hypothetische situaties nagebootst, waarbij de Whatsapp-groepen van nut kunnen zijn. Het ging onder meer om een straatroof waarbij de bewoners moesten uitkijken naar de verdachte. Bij een andere casus stuurde de politie nepinbrekers op pad; die werden al gespot voordat ze konden toeslaan.



De politie is erg te spreken over de resultaten van de prof en concludeert dat Whatsapp echt meerwaarde heeft, als bewoners er actief gebruik van maken als ze iets verdachts zien. Het korps wijst erop dat aanmelden altijd mogelijk is.



