Syntus laat wandelaars en bewoners Austerlitz in de steek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 16:48 uur | update: 16:51 uur

Foto: RTV Utrecht

AUSTERLITZ - Sinds de nieuwe vervoerder Syntus actief is rijden er op zaterdag geen bussen meer van en naar Austerlitz, het dorpje bij Zeist. Bewoners en wandelaars zijn teleurgesteld.



Op zondag reden de bussen al niet en sinds twee weken zijn de bussen op zaterdag ook geschrapt. Tientallen gebruikers van de wandelroutes zouden hierdoor tevergeefs bij de halte hebben gestaan, zo zag het personeel van het restaurant tegenover de buhalte.



LETSEL

"Een groep van zestien man is een beetje in het donker naar Maarn gelopen, met iemand die toch enig letsel had van het wandelen", vertelt restauranteigenaar Elly Diepstraten. "En dat is wel heel sneu."



Inwoners van Austerlitz balen net als de wandelaars ook van de nieuwe busregeling. Net als dorpelingen uit Woudenberg, Den Dolder en Huis ter Heide die hun bus op zaterdag ook moeten missen.



SOLIDARITEIT

"In het kader van solidariteit moet je die kleine kernen openbaar vervoer laten houden", stelt Lia van Dijk van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Zij wijst op het feit dat de overheid uit gaat van de zelfredzaamheid van inwoners. "Maar je met openbaar vervoer verplaatsen kan niet."



Syntus laat weten de stekker uit de buslijnen op zaterdag te hebben getrokken omdat er te weinig mensen gebruik van maakten.



