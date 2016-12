Motoragent breekt been bij botsing in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 17:07 uur | update: 17:07 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - Een motoragent is zaterdagmiddag rond 16.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Paranadreef in Overvecht. De politieman was met spoed op weg naar een melding van een inbraak.



Volgens een woordvoerder van de politie heeft de agent vermoedelijk zijn been gebroken. Hij was net vertrokken van het politiebureau aan de Kaap Hoorndreef toen hij op de Paranadreef in botsing kwam met een busje dat links afsloeg.



Of de motoragent met zwaailicht en sirene reed is onbekend. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De gewonde agent is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



