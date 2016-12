Treinen station Soestdijk vaakst op tijd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 17:31 uur | update: 17:56 uur

Foto: RTV Utrecht

SOESTDIJK - De treinen op station Soestdijk zijn het vaakste op tijd in de provincie Utrecht. Het stiptheidspercentage is hier 97.5%.



Dat blijkt uit cijfers die de website vertraagd.com verzamelde voor RTL Nieuws. Ter vergelijking: het gemiddelde in heel Nederland was vorig jaar 93.9%.



UTRECHT CENTRAAL

Op Utrecht Centraal, wat onlangs feestelijk geopend is, vertrekt de trein in 93% van de gevallen op tijd. Reizigers staan in de provincie Utrecht het langst te wachten op station Amersfoort Vathorst, waar het stiptheidspercentage 92.4% is.



De percentages zijn berekend door te kijken naar alle treinen van 13 december 2015 tot en met 10 december 2016. Treinen gelden als 'te laat' bij meer dan 5 minuten vertraging of als ze zijn uitgevallen.



RHENEN

Ook treinen op station Rhenen (97.5%) en station Soest (96.8%) scoorden goed in het onderzoek. Station

Hollandsche Rading (92.5%) en Bunnik (92.5%) deden het na station Amersfoor Vathorst het slechtst.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht