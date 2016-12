Honderden lopen Herderstocht in Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 19:31 uur | update: 19:31 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 3) Foto: AS Media (Foto 2 van 3) Foto: AS Media (Foto 3 van 3) ‹ ›

EEMNES - Honderden mensen hebben zaterdagavond de Herderstocht gelopen. De tocht wordt elk jaar op kerstavond georganiseerd door een aantal kerken in Eemens.



Dit keer duurde de wandelroute meer dan zestig minuten. In verschillende scènes op verschillende plekken in Eemnes werd het evangelie uitgebeeld.



Zo stond in de kerk aan de Wakkerendijk een engelenkoor met kinderen, aan de Stadwijksingel stonden Jozef en Maria met een kudde schapen en aan de Binder stonden de drie wijzen met hun kameel.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht