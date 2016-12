Generaal Ted Meines (95) overleden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 20:23 uur | update: 20:24 uur

Foto: Jerry Lampen, ANP

DOORN - Verzetsheld en luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Hij speelde een belangrijke rol bij het Veteranen Platform in Doorn.



Als voorzitter van dat platform wist hij toenmalig minister Ter Beek ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen. Bij zijn vertrek als voorzitter werd de Ted Meinesprijs ingesteld, om zo veteranen of veteranenorganisatie te prijzen.



GRONDLEGGER

"Generaal Meines stond pal voor onze veteranen", stelt minister Jeanine Hennis-Plasschaert in een reactie. "Hij is de grondlegger van het huidige veteranenbeleid, dat zorgt voor erkenning en waardering. We zullen hem heel erg missen."



Er is op internet een condoleanceregister geopend.



