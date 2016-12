Plofkrakers slaan toe in Mijdrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 25 december 2016, 08:43 uur | update: 08:54 uur

Foto: Petershotnews (Foto 1 van 2) Foto: Petershotnews (Foto 2 van 2) ‹ ›

MIJDRECHT - In Mijdrecht is een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank. Criminelen sloegen in de nacht van zaterdag op zondag toe op de Dorpsstraat.



Door een explosie is een deel van de gevel weggeslagen. Het is niet bekend of de dieven geld hebben buitgemaakt. Zij zijn gevlucht en nog steeds spoorloos.



De politie doet onderzoek.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht