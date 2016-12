Brandweer rukt uit voor brandje Kockengen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 25 december 2016, 10:45 uur | update: 11:12 uur

Foto: petershotnews.nl

KOCKENGEN - De brandweer is op Kerstavond uitgerukt voor een brand in Kockengen. Het vuur woedde in een schoorsteen in een woning aan de Portengen.



De situatie was snel onder controle. De schoorsteen is na de brand geveegd en gecontroleerd.



Er raakte niemand gewond.





