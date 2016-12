Utrechtse automobilist moet onder dwang pinnen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 25 december 2016, 12:47 uur | update: 16:37 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In Utrecht is een man op kerstavond op brute wijze beroofd. Een automobilist werd rond 20:00 uur in de Berlagestraat aangesproken door een voetganger.



De man opende zijn raam en werd vervolgens bedreigd met een wapen. De voetganger stapte bij hem in de auto en de man moest naar een bank aan de Burgemeester van Tuyllkade rijden.



Het slachtoffer moest geld pinnen en de dader ging er na de transactie snel vandoor. Het gaat om een vrij forse man van ongeveer 1.75 meter.



Hij droeg een zwarte jas met capuchon, een zwarte broek en donkerkleurige schoenen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Dringend verzoek aan de Politie: Onmiddellijk de dader opzoeken. Deze schoft moet levenslang de gevangenis in. GEEN DRINKEN EN ETEN GEVEN ::: Probleem is dan spoedig opgelost !!!. Nico Allesweter. (Landelijk adviseur bestrijding criminaliteit.). Nico Allesweter. uit Utrecht. | 25-12-2016 16:23 uur

Nieuwsoverzicht