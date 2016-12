Man in Amersfoort loopt brandwonden op

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 25 december 2016, 13:40 uur | update: 16:07 uur

AMERSFOORT - Bij psychiatrische zorginstelling Zon en Schild in Amersfoort heeft een man in de brand gestaan. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.



Meerdere personen hebben rook ingeademd in gebouw Berkenrode. Ambulancepersoneel heeft hen ter plekke geholpen.



De politie doet samen met de brandweer onderzoek naar het incident op de Utrechtseweg.



