Vuurwerk slaat krater in IJsselsteinse auto

IJSSELSTEIN - De politie is op zoek naar getuigen van een vuurwerkincident op de Achtersloot in IJsselstein. Het dak van een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door vuurwerk.



De eigenaar van de auto hoorde tussen 00:00 en 00:30 een enorme knal. Hij ging vervolgens zijn bed uit en zag toen niks bijzonders.



Zaterdag keek hij nog een keer en toen zag hij de krater in het dak van de auto. Ook een ruit van zijn woning lag aan diggelen.



De politie onderzoekt het incident. Wijkagent Tonny Poelman laat op Facebook weten dat er ťťn of meerdere jongens in de omgeving van de Achtersloot zijn gezien.



Poelman gaat er vanuit dat er illegaal vuurwerk is gebruikt. Hij hoopt dat getuigen zich melden.











Reacties van lezers Wat een stelletje kansloze gasten. Triest g uit Xx | 25-12-2016 15:43 uur

