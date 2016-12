Politie: Pas op voor inbrekers tijdens feestdagen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 25 december 2016, 15:45 uur | update: 15:47 uur

UTRECHT - De politie in Utrecht gaat de komende dagen extra surveilleren. Operatie Stille Nacht moet ervoor zorgen dat minder inbrekers hun slag kunnen slaan tijdens de feestdagen.



Veertig agenten en toezichthouders van de gemeente Utrecht trapten zaterdagavond de campagne af. Ze kregen een korte briefing en gingen vervolgens op pad.



Tot en met maart is het zogenaamde Donkere Dagen offensief van kracht. Volgens de politie is het belangrijk om een "bewoonde indruk achter te laten" als mensen hun huis verlaten. Zo kunnen mensen lampen of de televisie aan laten.







