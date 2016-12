Op twee na warmste Kerst ooit gemeten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 26 december 2016, 09:11 uur | update: 13:28 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het is de op twee na warmste Kerst sinds 1901, toen voor het eerst officiŽle weermetingen werden gedaan. De gemiddelde maximumtemperatuur bij het meetstation in De Bilt is 11,8 graden.



Alleen in 1974 en 2015 was het nog warmer tijdens de feestdagen, zegt WeerOnline. In 1974 was het precies even warm als nu, vorig jaar werd het gemiddeld maar liefst 14,2 graden.



Net als zondag is ook op Tweede Kerstdag veel wind. Vooral 's avonds gaat het hard waaien. Ook trekken regenbuien van noordwest naar zuidoost over Nederland.



WARME KERSTFEESTEN

De laatste jaren zijn de kerstdagen telkens vrij warm in Nederland. De laatste witte Kerst was in 2010. De koudste Kerst ooit was in 1938, toen was het gemiddeld -3,3 graden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht