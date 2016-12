Tweede dode na ongeluk, "Oudewater en Hekendorp rouwen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 26 december 2016, 09:52 uur | update: 11:19 uur

OUDEWATER/HEKENDORP - Het auto-ongeluk in Oudewater van vrijdagavond heeft een tweede leven geŽist. Op Eerste Kerstdag overleed een 19-jarige vrouw uit Hekendorp, het zusje van de 23-jarige vrouw die kort na het ongeluk al overleed.



Dat meldt Woerden TV. Beide vrouwen zijn lange tijd onder water geweest nadat hun voertuig op de Ruige Weide in een sloot belandde.



In de auto zat ook een 21-jarige man uit Gouda. Hij raakte gewond maar is de enige die het ongeluk heeft overleefd. Wie de auto bestuurde is nog niet bekend.



Het drama maakt veel indruk in het kleine Hekendorp. Tijdens de Kerkdienst zondag werd aandacht geschonken aan de gebeurtenis.



Burgemeester Verhoeve van Oudewater heeft het nieuws bevestigd op Twitter. "Aangrijpend nieuws", schrijft hij. "Oudewater en Hekendorp rouwen mee. In gedachten bij de nabestaanden."



