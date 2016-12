Autobrand in Hoograven, politie zoekt twee verdachten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 26 december 2016, 10:14 uur | update: 11:02 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Hoograven is op Eerste Kerstdag een auto in vlammen opgegaan. De politie vermoedt brandstichting en zoekt twee verdachte jongens.



De brand brak rond 19.10 uur uit op de Vronesteinlaan, vlakbij 't Goylaan en de Waterlinieweg. Een getuige zag twee in het donker geklede jongens bij de auto. Toen de brand uitbrak renden ze weg richting Lunetten.



De politie heeft de jongens nog niet gevonden en hoopt dat meer getuigen zich melden.



MEER BRANDEN

In de nacht van zondag op maandag brandde ook een auto uit op de Justus van Effenstraat, een straat parallel aan de Catharijnesingel. Ook daar is brandstichting niet uitgesloten. Zaterdagavond was het raak op de Gambiadreef in Overvecht.



