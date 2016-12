Kerstdiners voor eenzame Utrechters

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 26 december 2016, 10:53 uur | update: 10:55 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Op meerdere plekken in de provincie zijn maandag kerstbijeenkomsten voor mensen die zich eenzaam voelen tijdens de feestdagen.



Zo kunnen inwoners van de stad Utrecht op Tweede Kerstdag dineren in café/restaurant De Branding aan de Croeselaan. Het begint om 18.00 uur. Stadsdichter Fred Penninga draagt een gedicht voor. Het diner wordt georganiseerd door Stichting Ambulante Dagbesteding.



VEENENDAAL

Inwoners van Veenendaal die in een sociaal isolement zitten of geen geld hebben voor een eigen diner kunnen terecht in sportcafé De Duck bij sportcentrum de Vallei. Het feest begint om 14.30 uur.



BENSCHOP

In Benschop (gemeente Lopik) is een gratis kerstlunch voor vrijgezellen. Dat begint om 12.30 uur in het Maranatha-gebouw.



