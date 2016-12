Politie Zuilen zoekt hond met Kerst

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 26 december 2016, 12:03 uur | update: 15:53 uur

Foto: Facebook Politie Utrecht

UTRECHT - Naast de vele autobranden is de Utrechtse politie deze Kerst ook druk geweest met een vermiste hond. Een gezin uit Zuilen raakte zondagavond zijn viervoeter kwijt tijdens een avondwandeling.



Het dier was ergens van geschrokken en gevlucht. De baasjes zetten een zoekactie op en spraken een agent aan.



Die schakelde collega's in en de zoekactie werd uitgebreid. Vlak daarna kwam een melding dat het hondje in de buurt van de J.M. de Muinck Keizerbrug liep.



"De link was snel gelegd waarna wij deze avonturier weer konden herenigen met zijn opgeluchte gezinsleden", schrijft de politie op Facebook. De agenten gingen ook nog even op de foto met de hond en het blije baasje.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers volgens mij een blije bazin en twee agenten maar toch proficiaat Guusje uit Ij-stein | 26-12-2016 14:51 uur Leuke geste van de politie. Iedereen blij!! Evert Evert uit Utrecht | 26-12-2016 13:59 uur

Nieuwsoverzicht