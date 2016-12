Topdrukte bij sneeuwhelling in Lage Vuursche

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 26 december 2016, 14:27 uur | update: 15:07 uur

LAGE VUURSCHE - Hoewel het één van de warmste kerstperiodes ooit is, hebben honderden kinderen zich op Tweede Kerstdag vermaakt in de sneeuw in Lage Vuursche.



Een vrachtwagen heeft bij paviljoen 'Buiten in de Kuil' slijpsel van een kunstijsbaan gebracht en op een helling gelegd. Gevolg was een levensechte sneeuwhelling.



Er kwam zo veel publiek op af dat zelfs verkeersregelaars werden ingezet om de boel in goede banen te leiden. De organisatie had zoveel deelnemers niet verwacht. "Anders hadden we wel entree gevraagd."



