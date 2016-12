Hond van schaapherder Leusden vermist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 26 december 2016, 15:21 uur | update: 15:22 uur

LEUSDEN/WOUDENBERG - De hond van schaapherder José Struik uit Leusden is sinds zondagavond vermist. De bordercollie genaamd Brook werd Eerste Kerstdag 's avonds laat aangereden en is sindsdien spoorloos.



José Struik van schaapskudde de Treeker Wissel liet rond 22.30 uur haar honden uit op de Langesteeg, tussen Leusden en Woudenberg, toen het mis ging. Brook werd aangereden door een auto en rende weg.



"Hij vloog in een bepaalde richting en vanaf die kant hoorde ik toen heel zwaar vuurwerk", vertelt José aan RTV Utrecht. "Of hij ligt nu ergens plat omdat ie zich niet meer kan bewegen door de aanrijding, of hij is heel ver weg gegaan door het vuurwerk."



ZOEKTOCHT

José heeft de hele nacht en ook Tweede Kerstdag gezocht, maar nog zonder resultaat. Ze kreeg hulp van vrijwilligers uit het dorp en heeft ook de dierenambulance ingeschakeld. Er is vooral gezocht in het buitengebied tussen Leusden, Woudenberg en Scherpenzeel.



Brook heeft niet alleen grote emotionele waarde voor José, ook is het dier erg belangrijk om haar schaapskudde te begeleiden.



