Van der Haar maakt rentree na blessure

maandag 26 december 2016, 16:59 uur | update: 17:44 uur

Foto: Marcel van Hoorn, ANP

WOUDENBERG - Veldrijder Lars van der Haar heeft maandag zijn rentree gemaakt in Heusden-Zolder. De Woudenbergse veldrijder was bijna twee maanden uit de roulatie met een spierblessure.



Van der Haar (25) reed een anonieme wereldbekerwedstrijd in België. Hij deed niet mee om de overwinning en speelde in de uitslag dan ook geen rol van betekenis. Hij eindigde op plaats 31.



De rit werd gewonnen door Wout van Aert. De Belgische wereldkampioen reed vanaf de tweede ronde alleen voorop en had halverwege al een minuut voorsprong op zijn met pech kampende rivaal Mathieu van der Poel.



