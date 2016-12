Beste oliebollen in regio komen uit IJsselstein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 05:34 uur | update: 05:45 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

IJSSELSTEIN - Bakkerij Brokking in IJsselstein is de beste oliebollenbakker van de provincie Utrecht. In de jaarlijkse AD Oliebollentest eindigde Brokking op de tweede plaats, meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse werd opnieuw de beste van het land.



Het panel bezocht 160 oliebollenbakkers. Volgens de jury zijn aan de top de verschillen tussen de bakkers maar klein. De bollen van Voskamp krijgen vrijwel uitsluitend lovende woorden. "Lekker krokante korst" en "luchtig, goed gevuld en lekkere afbeet", aldus het panel.



Het is de 24e Oliebollentest die de krant organiseert. De complete lijst wordt later bekendgemaakt.



