Meer politiesurveillance tijdens kerstvakantie

dinsdag 27 december 2016, 06:13 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Politieagenten in Utrecht surveilleren rond de kerstdagen extra in de wijken. Veel mensen trekken er deze dagen op uit en dat betekent dat veel inbrekers makkelijk kunnen toeslaan.



"De bedoeling is dat wij in een klein gebied met veel collega's aanwezig zijn en dat mensen ons zien", vertelt een surveillerende agent in de Utrechtse wijk Ondiep. "Zo schrikken we boeven af en voorkomen we dat ze delicten gaan plegen."



Vooral de donkere huizen worden extra gecontroleerd. De politie adviseert daarom mensen altijd om een lampje aan te laten. "Zo krijgen inbrekers het idee dat er iemand thuis is." Wie iets opvallends ziet of hoort, kan het beste alarmnummer 112 bellen, zo adviseert de politie.



