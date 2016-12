Amersfoortse Sharon Snel zingt voor vol Carré

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 07:30 uur | update: 07:31 uur

Foto: NPO

AMSTERDAM/AMERSFOORT - Sharon Snel uit Amersfoort heeft samen met Kim-Lian van der Meij de sterren van de hemel gezongen tijdens het Knoop Gala in Koninklijk Theater Carré. Ze bracht het nummer 'Let it go' ten gehore uit de film Frozen.



Tijdens het gala traden mensen met een verstandelijke beperking op. Om mee te kunnen doen, stuurde Sharon een filmpje in. "Daarna werd ik gevraagd om langs te komen. Ik heb het nummer zelf niet gekozen, maar ik kreeg de opdracht om de Engelse versie van het nummer uit Frozen te zingen."



Voor Sharon was het best spannend om op te treden voor zo'n grote zaal. "Van te voren was ik best wel zenuwachtig, ik had verwacht dat het erger zou zijn, maar het was geweldig om in zo'n groot theater te staan."



Het Knoop Gala wordt dinsdagavond uitgezonden op NPO 1 om 21.45 uur.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht