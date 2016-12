Huurprijzen winkels stabiel ondanks turbulent jaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 07:58 uur | update: 08:12 uur

Dit is de duurste winkelstraat van Utrecht. Foto: Google Streetview

UTRECHT - Het turbulente jaar in de winkelbranche heeft de huurprijzen in de duurste winkelstraten van Nederland nauwelijks beïnvloed. Dat meldt de NOS op basis van onderzoek door vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.



De duurste straat in Utrecht is nog altijd de Lange Elisabethstraat in het centrum. Winkeliers betalen daar gemiddeld per vierkante meter 1600 euro. Van de duurste gemeenten heeft alleen Arnhem iets ingeleverd.



Amsterdam blijft de meest prijzige stad van Nederland. Winkeliers moeten daar per vierkante meter zo'n 3000 euro per jaar aftikken, bijna twee keer zo veel als de Lijnbaan, de duurste straat in Rotterdam.



ONRUST

De winkelbranche was het afgelopen jaar onrustig vanwege het verdwijnen van meerdere winkels uit de Nederlandse winkelstraten. Zo ging het precies een jaar geleden mis met V&D, waardoor plots tientallen panden leeg kwamen te staan.



Cushman & Wakefield is optimistisch over 2017, schrijft de NOS. "De vooruitzichten zijn goed, de crisis ligt achter ons. Er zijn in diverse steden concrete plannen om nu een kwaliteitsslag te maken. Het gaat de goede kant op."



ROTTE APPELS

Toch zijn er volgens vermogensbeheerder Syntrus Achmea ook rotte appels, zoals winkelcentrum De Planeet in Utrecht. "Dit pand is van ons en er zat vroeger een Franse Galeries Modernes in. Nu is het een lelijk, verouderd gebouw met laagwaardige winkels. Ze zitten bovendien in het pand verstopt. Dat moet anders."



Syntrus Achmea belegt pensioengeld in vastgoed en is de grootste verhuurder van winkels in Nederland. De beheerder wil De Planeet op termijn een grote opknapbeurt geven. "Deze locatie op de Oudegracht tussen de Bijenkorf en het oude postkantoor heeft alles in zich om een echte trekker te zijn."



