Campagne tegen frituurvet in riool

PROVINCIE UTRECHT - Frituurvet in het riool zorgt elk jaar rond de jaarwisseling voor grote problemen. Daarom is Stichting RIONED een campagne gestart om te voorkomen dat mensen het vet in het riool dumpen nadat ze oliebollen hebben gebakken.



"Het geel dat je ziet is allemaal frituurvet", vertelt Jeffrey de Groot, verantwoordelijk voor het gemaal in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Hij neemt dinsdagochtend een kijkje bij het gemaal met verslaggever Richard Grootbod. "Het oliebollenseizoen moet nog beginnen, maar na Oud en Nieuw zit er nog meer vet in de riolering", aldus De Groot.



Het gemaal in Leidsche Rijn is bedoeld om vervuild water door te voeren naar de waterzuivering en overbodige resten tegen te houden. "Wij zijn niet gespecialiseerd om frituutvet te filteren, want als je het gaat doorpompen, komt het in een persleiding terecht en als die verstopt raakt, moeten we gaan graven om te achterhalen waar de ontstopping zit."



"Frituurvet in de riolering kost een hoop geld, dat begint vaak al bij mensen thuis als hun riolering verstopt raakt", vertelt Rob Hermans van RIONED. "Dat is vaak een hele goede les voor mensen, al is die les misschien wat hard. Dit kost de gemeente 20 tot 40 miljoen euro per jaar en daar komen de kosten van de zuivering nog bij."



Volgens Hermans is inleveren van vet beter. "Zo kan er biobrandstof van gemaakt worden. Dat is goed voor onze portemonnee en voor het milieu." Waterschappen berekenden eerder dat de hoeveelheid vet die rond de jaarwisseling wordt verbruikt om oliebollen te bakken, voldoende is om ruim duizend keer om de aarde heen te rijden.



