Miljoenen vogels vliegen op tijdens Oud en Nieuw

DE BILT - Dat de jaarwisseling voor dieren geen pretje is, is bekend. Maar dat rond middernacht in Nederland miljoenen vogels het luchtruim kiezen, is nieuw. Dat meldt Vogelbescherming Nederland dinsdag op de website Nature Today.



Door nieuwe radartechnieken heeft de Vogelbescherming vastgesteld dat rond middernacht in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen. Zo reageren bijvoorbeeld watervogels, waarvan er dan zo'n twee miljoen aanwezig zijn in Nederland, op het vuurwerk.



Op de weerradar in De Bilt is haarscherp te zien dat grote aantallen watervogels binnen een straal van 40 kilometer om De Bilt na 00.00 uur in beweging komen.



"Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte. Soms blijven ze tot wel een half uur of langer in de lucht", aldus de Vogelbescherming.





