Herdenking voor overleden Niels Wienberg

dinsdag 27 december 2016, 09:51 uur | update: 10:16 uur

Foto: Scx.hu

CULEMBORG - In Culemborg wordt donderdag een fakkeltocht gehouden om dorpsgenoot Niels Wienberg te herdenken. Het lichaam van de 18-jarige Niels werd afgelopen weekend gevonden in de Lek.



De jongen werd al weken gezocht nadat hij half november van huis was weggelopen. De politie heeft vastgesteld dat zijn dood niet het gevolg is van een misdrijf.



Volgens de Culemborgse Courant vertrekt de fakkeltocht donderdagmiddag om 17.00 uur bij het Stadhuis.



