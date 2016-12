Vijf jaar cel voor dodelijk steekincident Hoevelaken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 10:34 uur | update: 11:01 uur

Bij het steekincident kwam een 32-jarige Amersfoorter om het leven. Foto: AS Media

ARNHEM - Een 43-jarige man uit Hoevelaken moet vijf jaar de gevangenis in vanwege doodslag. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. De man stak eerder dit jaar zijn buurman neer. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.



Het slachtoffer woonde officieel nog in Amersfoort, maar verbleef al een tijdje in het kraakpand aan de Zuiderinslag, waar hij ook werd neergestoken. Hij kwam om het leven door negen messteken.



NOODWEER

Tijdens de rechtszaak verklaarde de advocaat van de veroordeelde eerder dat zijn cliënt handelde uit noodweer. Volgens de rechter mocht de man uit Hoevelaken zich verdedigen. Dat hij dit met een mes deed en de wijze waarop hij te werk ging, staan niet in verhouding tot de ernst van de daad.



Omdat er geen sprake was van een vooropgezet plan, is de man vrijgesproken van moord. Wel moet hij 23.000 schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.



De twee betrokkenen hadden volgens de officier van justitie al langer ruzie met elkaar en dat escaleerde afgelopen maart. Volgens de aanklager werd de verdachte bedreigd, maar had hij ook kunnen weglopen. Het OM eiste daarom eerder zeven jaar cel.



