"Verkoop van vuurwerk is familietraditie"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 10:18 uur | update: 11:36 uur

Foto: ANP

HOOGLANDERVEEN - De verkoop van vuurwerk rond Oud en Nieuw is een traditie voor de familie van Saskia van Rossenberg uit Hooglanderveen die twee generaties terug gaat. De slagerij van de familie wordt dan omgetoverd tot een ware vuurwerkwinkel en ook dit jaar kunnen opent de familie de deuren weer.



"Vandaag zijn we druk bezig met de laatste loodjes en daarna kunnen we van start met de verkoop", vertelt Saskia. Vijf jaar geleden begon ze met de verkoop van eigen ontworpen vuurwerk.



"Mijn opa is ooit in Hilversum begonnen met vuurwerk verkopen en dat heeft mijn tante op een gegeven moment overgenomen. Een andere tante begon ook en zij ontwierp zelfs haar eigen vuurwerk. Omdat ik haar vroeger in de winkel hielp, begon het op een gegeven moment ook bij mij te kriebelen."



Het vuurwerk wordt door de familie Van Rossenberg samengesteld, de productie vindt in China plaats. Het vuurwerk wordt vervolgens in het pand van de slagerij verkocht.



