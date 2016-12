Hans Covers van bruidszaak in hartje Utrecht overleden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 11:39 uur | update: 12:01 uur

Foto: Google Maps

UTRECHT - Hans Covers van Covers Couture & Bruidsmode in de Utrechtse binnenstad, is op 84-jarige leeftijd overleden.



De winkel is al decennialang een begrip. In 1951 begon Covers' vader in de Choorstraat een zaak met bruids- en avondstoffen die hij dertig jaar lang runde. Toen het gebruik van de naaimachine terugliep, was er ook steeds minder vraag naar de stoffen.



In 1980 nam Hans Covers de zaak over samen met zijn vrouw. Zij specialiseerden zich verder in bruidsmode en maakten de winkel groot. Het stel bezocht veel buitenlandse beurzen en stelde een internationale collectie samen die bruiden uit heel Nederland naar Utrecht trok. Daarnaast bleef het mogelijk om bruidskleding op maat te laten tekenen en knippen.



Tien jaar later was het de beurt aan de derde generatie en werd de collectie uitgebreid met avond- en cocktailmode, trouwkostuums voor de bruidegom en maatkleding voor de moeders van bruid en bruidegom.



De familie laat weten "intens verdrietig" te zijn, maar ook "dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven". Ze omschrijven Hans Covers als een "lieve, charmante en wijze man, die onafscheidelijk was van zijn vrouw". Maar ook als "een echte ondernemer die als eerste de zaak opende en laatste wegging".



De crematie zal in familiekring plaatsvinden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht