Opnieuw autobranden in Utrecht

dinsdag 27 december 2016, 11:38 uur

UTRECHT - De brandweer in Utrecht heeft opnieuw moeten uitrukken voor autobranden in de stad. Maandag ging het mis op het Vechtplantsoen en de Faustdreef. In beide gevallen is vermoedelijk sprake van brandstichting.



Op het Vechtplantsoen ging het rond 17.20 uur mis. De tweede autobrand gebeurde rond 21.45 uur. Beide branden werden geblust, de auto's raakten zwaar beschadigd. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.



De afgelopen dagen vlogen in Utrecht meer auto's in brand. Zaterdagavond raakte een Volkswagen zwaar beschadigd door een autobrand op de Gambiadreef, op Eerste Kerstdag was het raak in Hoograven. Maandagochtend vroeg brandde een Renault Clio uit op de Justus van Effenstraat.



In alle gevallen wordt brandstichting niet uitgesloten.



