Al dagenlang kapotte straatverlichting in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 11:50 uur | update: 11:54 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Sinds vorige week zijn er problemen met de straatverlichting in diverse wijken in Amersfoort.



Het gaat onder meer om Liendert, Rustenburg, Binnenstad, Randenbroek, Schuilenburg en Vermeerkwartier. Het probleem is bekend bij de gemeente. Netbeheerder Stedin werkt aan een oplossing.



Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer de storing verholpen is.



