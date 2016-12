Arrestaties na onrust rond Utrechts feestje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 11:55 uur | update: 12:03 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Bij een opstootje in Utrecht heeft de politie dinsdagochtend vroeg twee mannen gearresteerd bij een feest aan de Gietijzerstraat.



Na het feest wilde het publiek niet naar huis en ontstonden er vechtpartijtjes. De politie probeerde in te grijpen, maar daardoor ontstond een dreigende sfeer. Een 29-jarige man uit Nieuwegein werd vervolgens opgepakt omdat hij een agent bedreigde.



Een 29-jarige man uit Utrecht werd aangehouden voor openlijke geweldpleging. Om hem onder controle te krijgen, is hij gebeten door een politiehond. De twee zitten vast.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht