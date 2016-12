Tienduizend klachten bij meldpunt vuurwerkoverlast

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 12:04 uur | update: 12:15 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn sinds dit weekend ruim tienduizend meldingen binnengekomen. Er wordt steeds meer geklaagd over licht vuurwerk dat in supermarkten wordt verkocht.



"In supermarkten liggen de schappen vol met vuurwerk en dit wordt ook heel actief gepromoot in de reclamefolders van de betreffende supermarkten. Het gaat om het wat kleinere werk dat op grote schaal wordt afgestoken", zegt Arno Bonte van het meldpunt Vuurwerkoverlast.



De stad Utrecht staat met 170 meldingen op een derde plaats voor wat betreft het aantal klachten. Vorig jaar kwamen in totaal bijna negentigduizend klachten binnen vanuit heel Nederland.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht