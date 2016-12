Arrestatie na inbraakpoging in Bunnik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 13:08 uur | update: 13:28 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNNIK - De politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk wilden inbreken in Bunnik. Een getuige zag dat de twee maandagavond een raam probeerden open te breken van een woning aan de Marskramerbaan.



Het incident gebeurde rond het avonduur. De twee verdachten stapten na hun inbraakpoging in een auto. Agenten zagen ze met hoge snelheid wegrijden. Na een korte achtervolging werden ze opgepakt.



Een van de verdachten komt uit Nieuwegein, van de ander is de woonplaats niet bekend.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht