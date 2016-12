FC Utrecht komt uit op verlies van 4,9 miljoen euro

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 13:14 uur | update: 14:42 uur

UTRECHT - FC Utrecht is het boekjaar 2015-2016 geŽindigd met een negatief netto resultaat van 4,9 miljoen euro.



Om de club structureel financieel gezond te maken grijpt de leiding verder in in de kosten. Parallel hieraan moet de omzet uit sponsoring en ticketing omhoog. Het verlies komt niet als een verrassing. Algemeen directeur Wilco van Schaik kondigde het twee maanden geleden al aan op RTV Utrecht.



Een van de oorzaken is dat de transfers van Bart Ramselaar naar PSV en Timo Letschert naar Sassuolo niet meetellen in dit boekjaar. Over 2016/2017 is dat wel het geval. De verwachting is daarom dat over dit boekjaar wel 'zwarte cijfers' geschreven worden. Dat zou voor het eerst sinds tien jaar zijn.



Van Schaik: "De investeringen die FC Utrecht heeft gedaan in het technisch management, de selectie, jeugdacademie, scouting en de verbouwing van het stadion / Zoudenbalch werpen hun eerste vruchten af. De stijgende lijn in de sportieve resultaten heeft nu een positief effect op onze financiŽn. En daarom willen we dat de waarde van de club op het veld zich verder doorontwikkeld."



"We komen van ver, het kost tijd om slagen in het bedrijf te maken", vervolgt de algemeen directeur. "De verdere uitrol van onze nieuwe strategie heeft dan ook de hoogste prioriteit voor FC Utrecht. Doel komende jaren is een drastische verbetering van het operationele resultaat. Inclusief transfers sturen wij jaarlijks op een positief netto resultaat. Zo werken we toe naar een financieel gezonde club, met ambitie en met een sportief en maatschappelijk hart in de stad en provincie Utrecht. Directie en Raad van Commissarissen hebben vertrouwen in de weg die we zijn ingeslagen."



