RIVM verwacht korte smogpiek met Oud en Nieuw

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 14:06 uur | update: 14:11 uur

Foto: Aneo Koning, Fotokoning.nl

BILTHOVEN - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorziet weinig smog in de lucht tijdens de jaarwisseling op basis van de huidige weersverwachtingen.



Toch waarschuwt het instituut in Bilthoven voor een "kortstondige piek" aan smog waar mensen met

longaandoeningen last van kunnen hebben. De concentraties fijnstof zullen echter snel dalen omdat er naar verwachting veel wind staat, zegt een woordvoerster van het instituut dinsdag.



Door al het vuurwerk dat eind van de week wordt afgestoken gaan de concentraties fijnstof omhoog. "Dat kan leiden tot een verminderde longfunctie. Daardoor kunnen mensen last hebben van piepen, hoesten of kortademigheid'', aldus een woord van het RIVM.



Het gezondheidsinstituut adviseert mensen met ademhalingsproblemen om tijdens de jaarwisseling binnen te blijven en lichamelijke inspanning te vermijden. In sommige gevallen kunnen in overleg met

de arts medicijnen aangepast worden.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht