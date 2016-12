Zeldzame viool levert 32.000 euro op bij veiling in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 14:42 uur | update: 14:58 uur

Foto: Veilinghuis Peerdeman

ZEIST/UTRECHT - Een Italiaanse viool heeft op een veiling in Utrecht tienduizenden euro's opgeleverd.



Medewerkers van het Soester bedrijf Woningontruiming Zwartblok vonden het beschadigde instrument in het huis van een oudere, overleden vrouw uit Zeist.



Het gaat om een exemplaar uit 1899, gebouwd door de Italiaan Carlo Giuseppe Oddone.



De veilingmeester taxeerde de zwaar gehavende viool op vierduizend euro. Een vioolbouwer, die het instrument wil restaureren, had er uiteindelijk 32.000 euro voor over. Hij verwacht de viool voor nog meer geld te kunnen doorverkopen.



