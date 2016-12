Oudere vrouw doelwit van straatrover op Tweede Kerstdag

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 15:00 uur | update: 16:21 uur

Foto: ANP

DE BILT - De politie zoekt getuigen van een mislukte straatroof in De Bilt.



Een 78-jarige vrouw liep maandagmorgen, op Tweede Kerstdag, vanaf de bushalte op de Utrechtseweg in de richting van het Biltse tunneltje. Daar trok iemand aan haar tas, waardoor het slachtoffer op de grond viel. De vrouw begon te schreeuwen, waarop de dader wegrende.



De politie is in het bijzonder op zoek naar twee getuigen die de vrouw hebben geholpen. Een mannelijke getuige hielp het slachtoffer overeind. Het betreft een blanke man, tussen de 30 en 35 jaar. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en droeg een blauwe spijkerbroek met een blauw jack. Een vrouwelijke getuige stapte uit haar auto om hulp aan te bieden, maar reed vervolgens weer door.



Het signalement van de verdachte: lichtgetinte man, 15-20 jaar oud, ongeveer 1.65 meter lang. Hij

droeg een grijze capuchon.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht