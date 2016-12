UMC Utrecht verwisselde mogelijk zaadcellen in ivf-lab

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 17:03 uur | update: 17:20 uur

Foto: Bart Maat, ANP

UTRECHT - Het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoekt een 'procedurefout' bij het ivf-laboratorium.



Bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen zijn mogelijk de zaadcellen van de man van een ander paar gebruikt. De kans bestaat dus dat een vrouw zwanger is geworden met zaad van de verkeerde man.



KLEINE KANS

Volgens het UMC Utrecht is de kans klein dat een vrouw zwanger is van de verkeerde man, maar kan het niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of zelfs al bevallen. Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en heeft de betrokken paren op de hoogte gesteld. Zij krijgen een DNA-test.



Bij de behandeling, die direct na ontdekking van de fout is gestaakt, worden eicellen van een vrouw bevrucht door een zaadcel te injecteren in de eicel. Er werd afgeweken van de standaardprocedure en daardoor zijn mogelijk zaadcellen van de verkeerde man in de eicellen terechtgekomen.



EMBRYO'S

Het ivf-laboratorium heeft ook embryo's ingevroren. Ook die kunnen bevrucht zijn door verkeerde zaadcellen. Er wordt nu overlegd met de betrokken stellen wat er met deze embryo's moet worden gedaan.



Het UMC Utrecht heeft voorlopig de werkzaamheden in het laboratorium beperkt om de procedure beter te kunnen volgen. Alleen behandelingen waarvan de betrouwbaarheid kan worden gegarandeerd worden vervolgens hervat.







