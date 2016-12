Nepmedewerkers PostNL plegen grote Apple-roof in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 17:36 uur | update: 17:42 uur

NIEUWEGEIN - Bij een computerbedrijf in Nieuwegein is vlak voor Kerst een grote roof gepleegd.



Vrijdag haalden twee mannen in PostNL kleding een geplande bestelling op bij iUsed Store, een winkel voor tweedehands Apple-producten. De mannen registreerden zogenaamd de lading en vertrokken met de spullen in een bus. Niet veel later kwam de echte PostNL-bus voor dezelfde bestelling. De spullen zijn nooit aangekomen bij een PostNL-depot.



De winkel waarschuwt nu dat er mogelijk gestolen computers worden aangeboden. Op de Facebookpagina van de winkel staan de producten die zijn gestolen. "Hopelijk voorkomen we zo dat mensen gestolen producten kopen", zegt Remco van Rooijen. Bij hem stonden 38 producten klaar voor verzending.



Op de beveiligingsbeelden zag hij hoe geraffineerd de mannen te werk gaan. "Ze zagen er gewoon uit als PostNL- medewerkers. De handelingen die ze uitvoerden klopten. Het ging zoals altijd."



Van Rooijen had dus niets door toen hij de lading meegaf. Pas toen hij erachter kwam dat de spullen nooit bij PostNL zijn aangekomen kreeg hij het vermoeden dat er iets niet klopte. Hij controleerde het kenteken van de bus en kwam erachter dat die niet hoorde bij de betreffende auto. De winkel gaat aangifte doen.



PostNL neemt het incident hoog op en ook de interne bedrijfsrecherche kijkt naar de zaak. "Zulke berovingen komen we helaas tegen, het is belangrijk dat we de spullen snel terug vinden", laat een woordvoerder weten.



